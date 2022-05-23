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Ahmet Hakan: Süper kalabalık mitingler yapmak önemini kaybetti

Ahmet Hakan: Süper kalabalık mitingler yapmak önemini kaybetti

CHP'nin Maltepe'deki Milletin Sesi mitingindeki kalabalıkla ilgili Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç bir yazı geldi. Ahmet Hakan, süper kalabalık mitingler yapmanın önemini kaybettiğini iddia etti.

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CHP'nin Maltepe mitingindeki kalabalıkla ilgili tartışmaya Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bambaşka bir noktadan yaklaştı. Ahmet Hakan, süper kalabalık mitingler yapmanın önemini yitirdiğini iddia edip nedenlerini sıraladı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

Muharrem İnce önce Ankara’da miting yaptı.
Acayip kalabalıktı. Ankara gibi kalabalık toplamanın çok zor olduğu bir şehirde on binler akın etmişti mitinge.
Muharrem İnce sonra İzmir’de miting yaptı.
İzmir zaten kendi mahallesi sayılırdı. Kalabalık olması beklenirdi. Ama orada bile beklenenin çok üzerinde büyük bir kalabalık vardı.
Muharrem İnce en son İstanbul’da miting yaptı.
İşte bu hepsini solladı. Akın etti insanlar Maltepe Meydanı’na. “Yok böyle coşku” dedirtti. Fotoğraflar paylaşılıyor, sosyal medya yıkılıyordu.
Sonuç?
Muharrem İnce’nin oyu yüzde 30’u biraz aşabildi.

O gün bugündür...
Süper kalabalık, devasa, büyük, coşkulu mitinglere bakarak...
Seçimin sonucuna dair bir tahminde bulunmamaya bir yemin ettim ki dönemem.

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