Ahmet Hakan: Süper kalabalık mitingler yapmak önemini kaybetti

CHP'nin Maltepe'deki Milletin Sesi mitingindeki kalabalıkla ilgili Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç bir yazı geldi. Ahmet Hakan, süper kalabalık mitingler yapmanın önemini kaybettiğini iddia etti.

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CHP'nin Maltepe mitingindeki kalabalıkla ilgili tartışmaya Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bambaşka bir noktadan yaklaştı. Ahmet Hakan, süper kalabalık mitingler yapmanın önemini yitirdiğini iddia edip nedenlerini sıraladı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...