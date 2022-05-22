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Altın kızlar tarih yazdı! Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha VakıfBank oldu

Altın kızlar tarih yazdı! Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha VakıfBank oldu

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. Tarihinde beşinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren temsilcimiz sezonu da 5 kupayla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Sarı-siyahlılar sezonun geri kalan bölümünde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Kupa Voley, Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.

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Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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