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Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi

ABD'nin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yayımladığı uyarı mesajının ardından Türkiye'den de misilleme gibi yanıtlar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak ABD'nin provokatif uyarısına tepki gösterildi.

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TÜRKİYE Dışişlerinden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapmasında fayda görülen hususlara yer verilen açıklamada vatandaşların kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görüldüğü belirtildi.

Bir uyarı da emniyetten

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilave Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) geldi. Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

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