BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pençe Kilit operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoride çıktı

Pençe Kilit operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoride çıktı

18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Melih Tanrıverdi kimdir aslen nereli SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi babası kimdir?
Melih Tanrıverdi kimdir aslen nereli SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi babası kimdir?
Dul maaşı 2022 ne kadar oldu kaç ayda bir dul maaşı alınır?
Dul maaşı 2022 ne kadar oldu kaç ayda bir dul maaşı alınır?
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor
Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor
Kan donduran olay! Cinnet getiren kadın 6 yaşındaki engelli kızını öldürdü
Kan donduran olay! Cinnet getiren kadın 6 yaşındaki engelli kızını öldürdü
Yaz tatili ne zaman başlıyor 2022 geri sayım sayaç-kaç gün kaldı?
Yaz tatili ne zaman başlıyor 2022 geri sayım sayaç-kaç gün kaldı?
Kurbanlık fiyatlarında yükseliş! 70 bin TL'ye kadar çıkıyor
Kurbanlık fiyatlarında yükseliş! 70 bin TL'ye kadar çıkıyor
Küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 kaç para olacak?
Küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 kaç para olacak?
Erdoğan "Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz" demişti! Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı?
Erdoğan "Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz" demişti! Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı?