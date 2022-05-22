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Kan donduran olay! Cinnet getiren kadın 6 yaşındaki engelli kızını öldürdü

Kan donduran olay! Cinnet getiren kadın 6 yaşındaki engelli kızını öldürdü

TEKİRDAĞ'dan son gelen haber kan dondurdu. Çerkezköy'de 25 yaşındaki psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın 6 yaşındaki engelli kızını bıçaklayarak öldürdü.

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 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne, çocuğunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Otoban Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 25 yaşındaki S.K, komşusuna giderek cinnet getirip engelli kızını bıçakladığını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6 yaşındaki E.K'nin öldüğünü belirledi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı S.K'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçakla öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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