Kılıçdaroğlu'ndan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.