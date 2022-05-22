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Kılıçdaroğlu'ndan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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