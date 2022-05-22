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Kurbanlık fiyatlarında yükseliş! 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

Kurbanlık fiyatlarında yükseliş! 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

ERZURUM Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı.

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Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor. Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.


Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.

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