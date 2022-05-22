BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL

YKS gözetmen ücreti 2022 kaç para alacak, ödemeler ne zaman yatar?

YKS gözetmen ücreti 2022 kaç para alacak, ödemeler ne zaman yatar?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 202 için artık geri sayım başladı. Bu sene 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sınavında öğretmenler de gözetmen olarak yer alacak. Peki ÖSYM GİS YKS sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Abone ol

YKS gözetmen başvuru 2022 ne zaman? YKS gözetmen başvuru tarihleri YKS sınavının yaklaşıyor olması nedeniyle gözetmen adayları tarafından merak ediliyor. YKS TYT ve AYT sınavda gözetmen olmak isteyen ya da çeşitli görevlerde yer almak isteyen öğretmenler başvurularını ÖSYM görevli işlemler sistesi (GİS) üzerinden tamamladı.

Peki, YKS sınavında görevli olan gözetmenler ne kadar ücret alacak? 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar? İşte 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücret tarifeleri.

ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022: ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak? 2022 yılında ÖSYM sınavlarında görevli olan öğretmenler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek YKS sınavında görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM GİS üzerinden başvuruda bulundu. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak. 2022 YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 26 Nisan 2022 saat 10.00'a kadar açılmıştı.

ÖSYM sınav görevlisi ücretleri
ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı saatlik sınav ücretleri belli oldu.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?
ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen 278 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen 436 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nakil Koruma Görevlisi (Günlük) 496 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Koruma Görevlisi (8 saat) 238 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Soför 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu (Mahal Dişi) 992 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Kurum Temsilcisi (Günlük) 793 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu 595 TL

ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?
ÖSYM sınav görevli ücretleri 3 ile 7 gün içinde hesaplara yatıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Ehliyette yeni dönem! Bakan Süleyman Soylu 'yeni bir süreç başlatıyoruz' diyerek duyurdu
Ehliyette yeni dönem! Bakan Süleyman Soylu 'yeni bir süreç başlatıyoruz' diyerek duyurdu
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 kişi başı hisse kaç para olacak?
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2022 kişi başı hisse kaç para olacak?
'Kandıra dartısı' Kocaeli'nin tescillenen 4. gastronomi ürünü oldu adeta bir lezzet hazinesi
'Kandıra dartısı' Kocaeli'nin tescillenen 4. gastronomi ürünü oldu adeta bir lezzet hazinesi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
2022 kurbanlık fiyatları büyükbaş hisse fiyatı kaç para oldu?
2022 kurbanlık fiyatları büyükbaş hisse fiyatı kaç para oldu?
Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Başakşehir - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
Melis Birkan evlilikleri daha önce evlendi mi? Melis Birkan kaç yaşında?
Melis Birkan evlilikleri daha önce evlendi mi? Melis Birkan kaç yaşında?
Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı