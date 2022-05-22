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Milli güreşçi Tansel Örtücü patlamada yaralandı

Milli güreşçi Tansel Örtücü patlamada yaralandı

Milli güreşçi Tansel Örtücü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen patlamada yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayda, o sırada içeride bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve yanında bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan milli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Örtücü, son olarak 87 kiloda Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası U-20 şampiyonlar turnuvasında grekoromen dalda 3. olmuştu.

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