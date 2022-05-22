AK Parti ve MHP’nin “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” olarak isimlendirdiği sosyal medya yasası tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinin yaklaşık 40 madde olması bekleniyor. Sosyal medya kanunu internet medyasını da düzenleyecek.

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AK Parti ve MHP’nin “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” olarak isimlendirdiği sosyal medya yasası tamamlandı.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Kamu güvenliği ve barışını bozmaya yönelik, halk arasında korku ve panik yaratma amacı taşıyan gerçeğe aykırı içerik paylaşmayı dezenformasyon olarak tanımlayacak teklifte bu durum mahkemelere havale edilecek. Aynı teklif uzun zamandır beklenen internet medyası ile ilgili de düzenleme içerecek. Edinilen bilgiye göre değişiklik teklifiyle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. İnternet medyasının basın kanununa eklenmesi ile süreli yayınlara benzer şekilde beyanname verme, cezai ve hukuki sorumluluk, düzeltme ve cevap hakkı, tabii olacakları yargılama usulü belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.