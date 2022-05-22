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Üsküdar Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Üsküdar Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Üsküdar Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde kaza yaptı. 2 aracın karıştığı kazada makas attığı iddia edilen otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Vecidi Diker Tünelinde saat 08.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen Emre Erbaş kontrolündeki 42 YG 107 plakalı Peugeot marka otomobil tünel içerisinde makas atarak ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, İbrahim Kulaksız kontrolündeki 34 TEM 84 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emre Erbaş kontrolündeki otomobil takla attı. Kazada, taksi şoförü ile takla atan araç içerisinde bulunan Emre Erbaş ve diğer kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

“Makas atarak ilerliyordu, ben kaçtım”
Kazaya tanık olan Bilal Doğuştıraş, “Araç, Altunizade tünelinin çerisinde makas atarak ilerliyordu. Beni geçti ben kaçtım, taksiciye vurdu ardından duvara vurarak takla attı. Taksicinin dişleri kırıldı. Sürücüler alkollü mü bilmiyorum” dedi.

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