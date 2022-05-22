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İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!

İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!

Türkiye'nin 2 ülkeye NATO resti dünyada gündem olmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan ile telefonda görüşen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü PKK ile ilgili alınan kararı açıkladı.

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Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Açık şekilde desteklediğimi belirttim
PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

'Dört gözle bekliyoruz'
Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'la görüşmüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, İsveç'in, terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayisi alanında İsveç’in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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