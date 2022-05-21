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Nazım Sangare'den kötü haber geldi! En az 6 ay yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin çapraz bağlarının koptuğunu ve 6 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor maçı öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Nazım Sangare hakkında konuşan Kartal, "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor. Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak" sözleriyle kötü haberi verdi.