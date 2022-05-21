Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Tüm gerçekleri yüzüne söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birer telefon görüşmesi yapan Erdoğan, iki ülkeden de terör örgütü PKK ve onun Suriye'deki uzantılarına verdikleri desteği kesmelerini istedi. Niinisto, "Terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, NATO üyeliği başvurusu yapan ancak üyeliklerine karşı çıktığı iki ülkenin liderine de açık açık söyledi: "Terör örgütlerine desteğinizi kesin..." İletişim Başkanlığı, iki görüşmeyle imgili de açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile İsveç ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Teröre siyasi, finansal ve silah desteğini kesin

Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

PKK ve YPG ile ilgili somut adımlar atın!

PKK/PYD/YPG’nin DEAŞ’la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye’nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye uyguladığınız kısıtlamaları kaldırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Niinisto: Terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyoruz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.