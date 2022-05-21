BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile NATO üyeliğini konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile NATO üyeliğini konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Niinisto, "Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Niinisto: Terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyoruz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü! Tüm gerçekleri yüzüne söyledi
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Tüm gerçekleri yüzüne söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Tüm gerçekleri yüzüne söyledi
İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı var yüzde 42'si Suriyeli!
İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı var yüzde 42'si Suriyeli!
Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttu!
Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttu!
Ankara"da mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
Ankara"da mera kavgasında baba-oğul öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK DEAŞ ve FETÖ'ye ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı'ndan PKK DEAŞ ve FETÖ'ye ortak operasyon
Hatay'da Amanoslar yanıyor! PKK'lılar yaktı iddiası
Hatay'da Amanoslar yanıyor! PKK'lılar yaktı iddiası
İlber Ortaylı'dan dizi ve programlar için 'RTÜK'e şikayet edin' çıkışı
İlber Ortaylı'dan dizi ve programlar için 'RTÜK'e şikayet edin' çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin reddetti Poroşenko açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini Putin reddetti Poroşenko açıkladı
Havalar ısındı kene paniği başladı doktorların uyardığı şeyi yaptı öldü!
Havalar ısındı kene paniği başladı doktorların uyardığı şeyi yaptı öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı