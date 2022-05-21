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Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttu!

Yolda mola veren aile 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttu!

SİİRT’ten Gaziantep’e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır’da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızını unuttu.

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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Siirt ilinden Gaziantep iline seyir halinde bulunan bir aile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34’üncü kilometresinde mola verdiği esnada E.B. (3) isimli kız çocuğu araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklanmış ve daha sonra ailesi çocuğu o bölgede unutarak yola devam etmişlerdir. Gaziantep iline gitmekte olan aile, Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuşlardır” denildi.

Açıklamada, “Alınan ihbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başlamıştır. Yaklaşık olarak yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Aile, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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