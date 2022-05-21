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Pençe Kilit operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe Kilit operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin operasyon bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin operasyon bölgesindeki bir sığınakta bir adet Doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 144 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 61 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı ve 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirdiği kaydedildi.

msb
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