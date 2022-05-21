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Mahmut Özer duyurdu önümüzdeki sene çocukların sıralarında olacak

Mahmut Özer duyurdu önümüzdeki sene çocukların sıralarında olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakların da öğrencilerin sıralarında yer alması için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin ders konularını pekiştirmesi, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrenciler için yardımcı kaynak paketinin her ay "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığı, ayrıca ekimden itibaren de basılı olarak öğrencilere ulaştırıldığı anımsatıldı.

Bakan Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yardımcı kaynaklarla ilgili yapılan çalışmadan ailelerin ve öğrencilerin çok memnun olduğunu, bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Özer şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra okula başladıkları ilk gün sıralarında yardımcı kaynakları da bulmaları için tüm çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimiz okula başlamalarının heyecanını yaşadıkları ilk gün yardımcı kaynaklarını da sıralarında bulacaklar. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

100 milyon yardımcı kaynak kitabı illere gönderilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdı.

Bakanlık, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacağı eylülde ise 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderecek. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.

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