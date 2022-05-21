BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  EKONOMİ

Evlenmek isteyenler şikayet ediyor! Mobilya ve beyaz eşyada taksit talebi

Evlenmek isteyenler şikayet ediyor! Mobilya ve beyaz eşyada taksit talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artırılmasını istedi.

Abone ol

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için bazı önerilerde bulundu.

Fiyat artışlarının vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Palandöken, bunun da esnafın işlerini zorlaştırdığını ifade etti.

Palandöken, Kovid-19 salgınının geride bırakılmasıyla bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, yıllık bazda mobilya ve beyaz eşyada önemli ölçüde fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizi düğünün ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunmalı."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Bakan Dönmez mutfaklar için uyardı! Elektrikli kullanan doğalgaza dönsün
Bakan Dönmez mutfaklar için uyardı! Elektrikli kullanan doğalgaza dönsün
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet skandalı! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Listeyi sekreterine tutturdu
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet skandalı! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Listeyi sekreterine tutturdu
PSG'nin Senagalli oyuncusu LGBT formasını giymeyince tepki yağdı ülkesi sahip çıktı
PSG'nin Senagalli oyuncusu LGBT formasını giymeyince tepki yağdı ülkesi sahip çıktı
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı! Talimat böyle geliyor
FETÖ'nün ByLock'dan sonra yeni yöntemi TNG ortaya çıktı! Talimat böyle geliyor
Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı
Suriyeliler anketinde yüzde 91'le birinci parti çıktı! Sonuçları Yeni Şafak yazarı yazdı
Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!
Putin, NATO'ya başvuran Finlandiya'ya gaz akışını resmen kesti!
Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya cevabı: Açıklamaya hazırız
Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO'ya cevabı: Açıklamaya hazırız
İsrail Başbakanı Bennett: İsrail'in geleceği tehlikede
İsrail Başbakanı Bennett: İsrail'in geleceği tehlikede
Benzine beklenen indirim geldi 21 Mayıs itibarıyla işte yeni fiyatlar
Benzine beklenen indirim geldi 21 Mayıs itibarıyla işte yeni fiyatlar