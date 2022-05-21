Eğitimde bomba gelişme! Köy okulları yeniden açılıyor taşımalı eğitim sona eriyor

Taşımalı eğitime geçilmesinin ardından yıllardır kapalı olan ve bir çoğu harabeye dönen köy okulları yeniden açılıyor. Yeni düzenlemeyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köy ilkokullarının hepsi eğitime geçecek. En az 5 çocuk bulunan köylerdeki okullarda ana sınıfı açılabilecek.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte büyük şehirlerden geriye dönüşün yaşandığı köyler, daha da canlanıyor, Anadolu’nun tüm illerinde köy okulları yeniden kapılarını açıyor. Milliyet'in haberine göre eğitimde fırsat eşitliğini odak noktasına alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni düzenlemesiyle artık öğrenci sayısına bakılmaksızın nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde köy okullarında ilkokul eğitimi verilebilecek. En az 5 çocuk bulunması durumunda ise ana sınıfı açılabilecek.

Kapalı okul binaları yeniden eğitim birimi olacak...

Bu kapsamda okul binalarının yeniden eğitim birimi olarak kullanılması için harekete geçen MEB’in “Köy Yaşam Merkezleri” konseptiyle de köy okullarında tarım ve hayvancılık gibi alanlarda halk eğitimi kursları düzenlenecek ve yaz kamplarında çocuklar hem deneyimleyerek öğrenecek hem de eğlenceli bir tatil geçirecekler. Böylece her 10 çocuktan birinin köyde yaşadığı Türkiye’de çocuklar, kilometrelerce yol gitmeden nitelikli eğitime ulaşabilecekler.

Önemli eksiklerden biriydi!

Köy okullarıyla ilgili bu yıldan itibaren gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği il sayısının 40’ı geçtiğini, temasları sırasında gördüğü en önemli eksikliklerden birinin köy okulları olduğunu belirtti.

10 olan öğrenci sayısı kriteri 5'e düşürüldü

Bu kapsamda, önceliklerinin okul binaların yeniden eğitim birimi olarak kullanılması olduğunun altını çizen Özer, köy okullarında ana sınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriterini 5’e düşürdüklerini söyledi. Bu adımın öğrenci sayısı açısından ana sınıfı açılamayan bölgelerde önemli bir iyileştirme sağladığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Özer, kısa sürede 12 bin öğrencinin okul öncesi eğitimden yararlanmasını sağladıklarını aktardı.

Eğitim sendikaları da destek veriyor

Öğrencilerin kilometrelerce yol gitmeden artık köy okullarında eğitim alacak olmasını, eğitimciler ve sendika temsilcileri olumlu karşılıyorlar.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: Yeni düzenlemeyle yerinde eğitim öne çıkacağı için olumlu değerlendiriyoruz. Trafik kazaları ve yapılan masrafların yanı sıra eğitimin bulunduğu bölgeye katkısı nedeniyle doğru bir adım. Bu köyleri de kalkındıracak, geliştirecek.

En az 42 bin öğretmen açığı olacak

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay: Köy okullarında tekrar eğitim verilmesiyle eğitim sistemimizde zaten mevcut olan öğretmen açığı daha büyüyecektir. 2020-2021 yılları arasında 41 bin 845 bin yerleşim biriminde okul olmadığı için taşımalı eğitim yapıldığı düşünüldüğünde en az ihtiyaç duyulacak öğretmen sayısı 41 bin 845. Üstelik bu rakam ancak birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla yeterli olacaktır.

Taşımalı eğitim artık alarm veriyordu İki ilde sadece ilköğretim öğrencilerinin taşınmasıyla başlayan uygulama, 2012-2013’te 4+4+4 diye adlandırılan 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin gelmesiyle lise öğrencilerini de içine alarak devam etti. Ancak taşımalı eğitim maddi yükünün yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirdi. Taşımalı eğitim yaygınlaştıkça köy okulları kapatıldı, çocuklar evlerinden kilometrelerce uzakta eğitim görmeye başladı. Milliyet, “Taşımalı eğitim alarm veriyor” başlığıyla bu sorunu konuyu gündeme taşımış, köy okullarının açılmasının artık bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekmişti.

Son 2 yılda özel okullar da taşraya kaydı

Koronavirüs salgını sürecinde sakin şehirlere ilgi arttı. Birçok yazlık ilçenin nüfusu ikiye, üçe katlandı. Bu talep hayatın normalleşmeye başlamasına rağmen devam ediyor. Öyle ki son 2 yılda birçok özel okul, yazlık ilçeler başta olmak üzere küçük şehirlere ve ilçelere yeni kampüsler açmaya başladı.