Maymun çiçeği virüsü için Türkiye'yi uyardı: Görülürse ne yapmak gerekiyor?

Son zamanlarda dünya üzerinde birkaç noktada görülmeye başlanan Maymun çiçeği virüsü hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Benim şahsi kanaatim, Türkiye özeli için de konuşacak olursam; şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil. Eğer bir şekilde bu tür lezyonları olan kişiler olursa, acil servise gelip takip ve tedavi süreciyle ilgili profesyonel bir destek alabilirler” dedi.

Dolayısıyla yeni olmayan ve tıp dünyası tarafından da bilinen bir virüs. Maymun çiçeği virüsü hakkındaki detayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Maymun çiçeği virüsü yeni ortaya çıkan bir virüs değil. Çiçek virüsü ailesinin bir bireyi. Bu Çiçek virüsü ailesinin üyeleri çok daha farklı isimlerle de hastalık yapıyordu. 1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıklamasıyla, Çiçek Virüsü dünyada elemine edilmişti yani vaka bildirilmemişti. Ama Maymun Çiçeği, bu virüs ailesinin farklı bir üyesi. Dolayısıyla bu virüsün küçük çaplarda, Orta ve Batı Afrika’da hastalıklar yaptığı biliniyordu. Bu süreç hem Asya hem Avrupa hem de Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de vakaların bildirilmesiyle gündem oluşturdu. Tekrar söylemek gerekirse yeni ortaya çıkan bir virüs değil. Tıp dünyası tarafından bilinen bir virüs. Çiçek grubu ailesine dahil olan bir virüs” ifadelerini kullandı.

“Şu an panik yapmaya gerek yok”

Maymun çiçeği virüsünün, çiçek virüsü ailesinin bir üyesi olduğunu, ancak çiçek virüsü kadar ölümcül olmadığını, yayılım hızı ve bulaş şekli itibariyle şu an için endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, “Şu an panik yapmaya gerek yok. Vaka sayıları bir endemi ya da Covid-19’da olduğu gibi bir pandemi yapabilecek durumda değil. Bulaş özellikleri Covid-19 kadar hızlı ve bulaştırıcılık insidansı çok yüksek değil. Çiçek virüsüne göre de ölümcül olma oran daha düşük. Evet bu virüs dünyanın bazı ülkelerinde hastalık oluşturuyor. Bu hastalık oluşmasında da insandan insana, solunum yolu ifrazatları ya da ortak kullanılan malzemelere uzun süreli temas yoluyla bir bulaş olabiliyor. Kan ve kan ürünleri ile bulaş olabiliyor. Bu virüsün bulaş durumundan sonra yaklaşık 6 ile 8 gün arasında değişen bir süreçte kuluçka süresi söz konusu. Daha sonra ise 2 ile 3 gün içerisinde kendini sınırlayarak ortadan kalkan bir durum söz konusu. Eğer sizin kronik bir hastalığınız yoksa genel itibariyle hafif seyreden bir virüs” şeklinde konuştu.

“Vücutta ateş, sırt ağrısı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olabiliyor”

Maymun çiçeği virüsü bulaşan kişilerdeki belirtiler hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk şunları kaydetti:

“Vücutta ateş, sırt ağrısı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olabiliyor. Buna ek olarak halsizlik ile beraber vücutta lenf bezleri dediğimiz bezlerde şişkinlik oluyor. Daha sonraki süreçte ise başta yüzde daha sonrasında da el içi avuç ayası, ayak tabanı gibi bölgelerde döküntüler dediğimiz cilt değişiklikleri meydana geliyor. Döküntülerin içi sıvı dolu şekilleri de söz konusu olabiliyor. Ama belli bir süre sonra bu döküntülerde de bir iyileşme söz konusu oluyor. Bu anlamda şunu net olarak ifade etmek gerekiyor ki; tanısı net yapılabilen, tedavi anlamında da sonuç itibariyle şikayetlerin azaltılmasına yönelik bir tedavi sürecinin olduğu, kesinlikle Covid-19 gibi bir pandemi ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Ama ülkelerin bir miktar etkileneceği, küçük vakalarla seyredecek bir süreç söz konusu.”

“Eğer bir şekilde bu tür lezyonları olan kişiler olursa, acil servise giderek profesyonel destek alabilirler”

Şu an itibariyle insanları paniğe sürükleyecek bir durumun söz konusu olmadığını, eğer belirtileri olan kişiler olursa hastanelerin acil servislerine başvurarak profesyonel destek alabileceklerinin altını çizen Oğuztürk, “Benim şahsi kanaatim, Türkiye özeli için de konuşacak olursam; şu an itibariyle panik yapacak bir durum söz konusu değil. Eğer bir şekilde bu tür lezyonları olan kişiler olursa, acil servise gelip takip ve tedavi süreciyle ilgili profesyonel bir destek alabilirler. Tekrar söylemem gerekirse panik yapacak bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulundu.