Maymun çiçeği virüsünün ilk nereden çıktığı belli oldu: Fetiş festivali!

Dünyayı bir anda etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün hızlı yayılma nedeniyle acil toplantı kararı aldığı maymun çiçeği virüsünün ilk çıktığı yer fetiş festivali çıktı.

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Maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da ortaya çıkmıştı. Son olarak, virüsün Belçika'ya yayılmasında etkili olan asıl sebebin, 4 günlük Darklands festivali olduğu açıklandı.

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli "fetiş festivalinden" yayıldığı belirlendi.

Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü, önceki gün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu.

4 günlük Darklands Festivalinden yayılmış

5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığı'nın da bunu doğruladığını açıkladı.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü son 2 haftada Avrupa'da 8 ülkeye yayıldı.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Anvers'teki 4-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Darklands fetiş festivaline yurt içi ve yurt dışından, çoğunluğu erkek 10 bin ziyaretçi katılmıştı.