Ç. Rizespor Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 41.dakikada Stankovski ile 58.dakikada Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselten Gaziantep FK sezonu 15. sırda tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor ise 36 puanda kalarak Süper Lig'e 17. sırada veda veda etti.