3 aylık bebeğin kahreden ölümü! "Burnundan kan ve köpük geldi"

KOCAELİ'de annesi emzirdiği esnada fenalaşan 3 aylık Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Asaf'a ilk müdahaleyi yapan komşu, "Burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık" dedi.

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Feci olay İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne M.K., daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan M.K.'nın kocası T.K. ve komşuları, hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 3 aylık Ömer Asaf bebeği ambulansa alarak hastaneye götürdü. Ömer Asaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 aylık bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından aileye teslim edildi.

"Bebek anne ve babanın ortasında uyuyormuş"

Bebeğe ilk yardımı yapan komşu Mustafa Özben, "Bebeğe ilk yardımı ben yaptım ancak maalesef onu kurtaramadık. Bebek anne ve babanın ortasında uyuyormuş. Bebeğin soluk borusunda herhangi bir cisim olup olmadığını kontrol ettim ancak bir şey yoktu. Bebekte herhangi bir nefes alışı ve nabız atışı da yoktu. 112’yi aradık ve onu bekleyene kadar bebeğe kalp mesajı ve suni solunum yaptım. Bir an bebek hayata gelir gibi oldu, burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık. Babasının dediğine göre, bebekte yataktayken morartı varmış ancak ben gittiğimde normaldi. Bebeğin burun kanaması yataktayken de olmuş. Babası uyandığında bebeğin burnundan kan geldiğini görmüş, ben bebeğe ilk yardım yaptığımda da kan lekeleri burun etrafında vardı" dedi.