NATO'nun eski isimlerinden Türkiye'ye tehdit: Bir bedeli olacağı kesin

Türkiye ve NATO arasındaki İskandinav ülkelerinin üyelik krizi sürüyor. Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazları ittifak içinde deprem etkisi yaratırken, NATO’nun eski Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamasının ardından NATO içinde patlak veren tartışma sürüyor.

Uluslararası basının da yakından takip ettiği sürece ilişkin yeni bir açıklama da eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'den geldi.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Politico'ya konuşan Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin açıklamalarıyla ilgili “Bedeli şu anda bilinmiyor ama bir bedeli olacağı kesin” dedi.

2004-2009 arasında NATO Genel Sekreteri olan Hollandalı siyasetçi, Türkiye'nin 2009'da da kendisinin halefi olan Anders Fogh Rasmussen'in atanmasına karşı çıktığını hatırlattı.

Türkiye, 2009'da NATO Genel Sekreterliği için adı geçen Danimarka'nın eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen'i veto etmişti. O dönem Başbakan olan Erdoğan, Rasmussen'i 2006'daki Hz. Muhammed karikatürü krizini iyi yönetememekle suçlamıştı.

O süreçte Türkiye'yle dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın da katıldığı görüşmeler yürütüldüğünü hatırlatan De Hoop Scheffer, Türkiye'nin en sonunda Rasmussen'in göreve gelmesini kabul ettiğini ve karşılığında “ödül olarak” NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin bir Türk yetkiliye verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

Nedenlerden biri Türkiye iç siyaseti

Türkiye'nin son hamlesinin arkasında Finlandiya ve İsveç dışında nedenler olduğunu söyleyen De Hoop Scheffer, bunlardan ilkinin Türkiye'nin iç siyaseti olduğunu belirtti. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i PKK'ya destek vermekle suçlamasına değinen De Hoop Scheffer, “Her zaman nüfusun büyük bölümünü terörle ve PKK'yla bağlantı kurarak harekete geçirebilirsiniz” dedi.

Eski NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin itirazının ikinci nedeninin de güçlü ordulara sahip Finlandiya ve İsveç'in katılımının NATO içindeki siyasi dengeleri değiştirecek olması olduğunu ifade etti.

ABD F-16 engelini kaldırabilir

Politico, Türkiye'nin itirazlarının bir diğer nedeninin de Ankara-Washington hattındaki F-16 gerilimi olduğunu yazdı. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından Türkiye, var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16’lar almak için ABD'ye talebini iletmiş, talebin ABD Kongresi’nden onay almasını beklemeye başlamıştı.

Eski NATO Genel Sekreteri De Hoop Scheffer, “Ödenecek bedel Amerikalıların F-16 engelini kaldırması da olabilir” derken, haberde de ABD'nin bu bedeli ödemeye hazır olduğu sinyali gönderdiği ifade edildi.

Konu Türkiye ABD ilişkileri

Politico'nun haberinde, Finlandiya'da da Türkiye'nin tavrının ABD ilişkileriyle bağlantılı olduğu görüşünün ağır bastığı kaydedildi. Üst düzey bir Finlandiyalı yetkili, “Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. İkili ilişkilerin bir sorun olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen konu Türkiye ve ABD arasındaki meselelerle ilişkili” dedi.

Öte yandan haberde, Erdoğan'ın sert açıklamalarına rağmen Türkiye'nin büyük ihtimalle sonuçta Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakacağı yorumu yer aldı.