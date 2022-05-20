Erdoğan açıkladı! İstanbul'un Fethi Şenliği Atatürk Havalimanı'nda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’a yakışır bir fetih şenliğini bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi ile ilgili olarak, 'Bittiğinde dünyada tek örneği olacak.' dedi. Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarının bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Darülaceze değerli mensupları sevgi değer misafirler sizleri selamlıyorum. Darülaceze’ye emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır.

Şimdiki Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti var mı?

- Şimdiki büyükşehir belediyesinin bu tür hizmeti var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla millete hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür hizmetler yapın biz de sizi alkışlayalım.

- Sosyal hizmet şehrimizin inşasında en büyük desteği devletimizin yanı sıra bağışçılarımızdan da bekliyoruz.

- İnanarak söylüyorum ki Darülaceze hizmet şehri dünyada bu işin tek örneği olacaktır. Şu dünyayı tanıdıysam ülkemiz gibi tek örnek yok.

- Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli kısmının yüksek gelirli çocuklara sahip olması düşündürücüdür. Büyük ailelerin azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar, daha ileri gidiyorum ana karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz ailedeki temellerin üzerinde gider.

- Önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden birini ailelerimizin güçlendirilmesini koyuyoruz. Köklerimizle bağımızı koparmayacağız.

Fetih Şenliklerini hep birlikte Atatürk Havalimanı'nda yapacağız!

- İstanbul’a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı’nda hep birlikte yapacağız.

- Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. İnşallah bu örnek projenin açılışını da birlikte yapacağız.