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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

YouTube'dan kullanıcıları sevindirecek özellik! Yeni güncelleme geldi

YouTube'dan kullanıcıları sevindirecek özellik! Yeni güncelleme geldi

Popüler video akış ve sosyal medya platformu YouTube, uygulamada ve internet sitesinde videoların 'önemli' kısımlarını öne çıkaran bir güncelleme paketini duyurdu.

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YouTube'un üzerinde çalıştığı yeni özelliğin detayları ortaya çıktı. Yakın zamanda platforma eklenmesi beklenen özelliğe göre, videoların 'önemli' kısımları öne çıkarılırken 'sıkıcı' bölümler ise atlanabilecek. Daha önce YouTube Premium aboneleri demo olarak mevcut olan yenilik, bugün tüm kullanıcılar için kullanıma sunuluyor.

Söz konusu özelliğe göre YouTube, videonun ilerleme çubuğunda önemli gördüğü bölümleri bir grafikle öne çıkaracak. Önemli görülmeyen bölümler ise çubukta normal bir şekilde görünecek. Şirket bu özelliği, uzun videoları daha yönetilebilir ve erişilebilir parçalar halinde birleştirmek amacıyla oluşturulan bir güncelleme paketinin parçası olarak duyurdu. Öte yandan firma bu özelliğin tam olarak nasıl çalıştırılacağına dair fazla ayrıntıya yer vermedi.

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