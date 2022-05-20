Türkiye'nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç hükümetine PKK'lı milletvekili şok yaşattı.

İSVEÇ'te tek oyla güven oyu alan Başbakan Magdalena Andersson hükümeti PKK'lı vekil şoku yaşıyor. Hükümete 'Kürtlere destek verme karşılığı' güven oyu veren PKK yanlısı milletvekili desteğini çekeceğini duyurdu. Türkiye PKK ile arasına mesafe koymayan İsveç'in NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıklamıştı. Bu yaşananlar da Türkiye'yi veto konusunda bir kez daha haklı çıkardı.

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İSVEÇ’te Başbakan Magdalena Andersson hükümetine, Suriye’deki Kürt yapılanmasına destek karşılığında dışarıdan destek veren bağımsız PKK yanlısı milletvekili Amineh Kakabaveh, kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle artık iktidarın arkasında olmayacağını bildirdi.

PKK yanlısı Amineh Kakabaveh’in tek oy olsa bile verdiği destek, 29 Kasım 2021’de parlamentodaki oylamada Sosyal Demokrat Parti’ye İsveç’te iktidar yolu açmıştı. Zira hükümet bu tek oyla ihtiyacı olan güven oyunu almıştı. Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı. "Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

YPG PYD'yi terörist görmemeleri şartı

PKK yanlısı Amineh Kakabaveh, Andersson’un Başbakan seçilmesine vereceği destek karşılığında “İsveç’in Suriye’deki Kürt yönetimiyle ilişkileri geliştirmesi” ve “ülkedeki YPG/PYD militanlarının terörist olarak görmemesi” şartını koşmuştu. Kakabeveh, basına yaptığı açıklamada partinin kendine verdiği sözleri tutmadığını belirterek, YPG yandaşlarına yönelik İsveç’te yapılan muameleden mutlu olmadığını bildirdi.

Anlaşmaya uymazlarsa desteğimi çekeceğim

Amineh Kakabaveh, “Eğer anlaşmaya uymazlarsa, ben de önemli oylamalarda desteğimi geri çekeceğim.” dedi. Sosyal Demokrat Parti Dışişleri Komitesi üyesi Kenneth Forslund ise bağımsız milletvekiliyle yapılan anlaşmanın gereğinin yapıldığını belirterek, Suriye’deki muhaliflerle ilgili konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlendiğini söyledi. PYD ve YPG’nin terörist olarak nitelendirilmemesi konusundaki görüşlerini değişmediğini kaydeden Forslund, “Biz bunu yapmadık, AB’deki listeye uygun olarak hareket ettik.” dedi. Forslund, Amineh Kakabaveh ile ilgili yaşanan sorunun çözüleceğine inandığını söyledi.

Bu açıklama Türkiye’nin geçen hafta İsveç’in NATO üyeliğini PKK ile ilişkiler yüzünden veto edeceği açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Türkiye geçen hafta, Finlandiya ile birlikte İsveç’in PKK ve YPG’ye verdiği destek yüzünden NATO üyeliğine veto edebileceği mesajını vermişti.

İsveç Dışişleri Bakanı: "PKK'yla ilgili duruşumuz değişmedi" paylaşımı

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi. Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.