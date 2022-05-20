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TÜİK'te görev değişikliği! Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevden alındı

TÜİK'te görev değişikliği! Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevden alındı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.

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TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.

Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. NTV'de yer alan habere göre Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.

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