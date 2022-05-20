Kuzey Kore koronavirüsün pençesinde! Mücadele yöntemi ise tuzlu su ve çay

Koronavirüsle mücadelede dışarıdan yardım almayı da reddeden diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore devlet yönetimi vatandaşlarına sıcak çay tuzlu su gibi yöntemler öneriyor.

Abone ol

Nüfusun tamamına yakınının aşılanmadığı ve antiviral ilaçlara erişimin olmadığı Kuzey Kore, koronavirüsle mücadele ediyor.

2020 başında, tüm dünyada koronavirüs vakaları hızla yayılmaya başladığında Kuzey Kore sınırlarını kapatmıştı. Pandemiden bu şekilde kaçınmaya çalışan yönetim, dışarıdan tıbbi yardım almayı da reddetti. Bugün artık koronavirüs vakaları o binlece kişide görülmeye başladı, can kayıpları da kayda geçiyor.

Sıcak içecekler

Devlet medyası ise, "yüksek ateş" olarak ifade ettiği hastalığa karşı geleneksel yöntemleri öneriyor.

Sıcak içecekler bazı Covid-19 semptomlarını hafifletebilir. Örneğin ağrıyan boğaza, öksürüğe iyi gelebilir ve normalden fazla sıvı kaybeden hastaların bu kaybı telafi etmesine yarar.

Zencefil çayının iltihabı ve ağrıyı azalttığı da biliniyor.

Ancak bunların hiçbiri virüsün yok edilmesi için bir tedai yöntemi değil.



Tuzlu su

Devlet medyası kısa süre önce gece gündüz tuzlu suyla gargara yapan bir çiftle yapılan röportajı yayımladı.

Bu "antiseptik çözeltiyi" oluşturabilmek için Başkent Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi.

Bazı çalışmalar tuzlu suyun hem boğaz hem de burundaki soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ancak bu yöntemin koronavirüsün yayılmasını engellediğine dair pek bir kanıt yok.

Kovid, havadaki parçacıkların nefesle içeri alınasıyla vücuda giriyor. Yani gargara ağızdan alınan virüsü engellese bile burun yolu virüs için hâlâ açık.

Vücuda girdikten sonra da virüsün çoğalıp organlara yayılmasını engellemek için gargara yapmak bir seçenek değil.

Ağrı kesici ve antibiyotikler

Devlet televizyonu hastalara iburofen gibi ağrı kesiciler almalarını, amoxicillin gibi antibiyotikleri kullanabileceklerini duyurdu.

Ibuprofen (ve diğer parasetamoller) ateşi düşürüp baş ağrısı ve boğazdaki ağrıya iyi gelebilir. Ancak bu da virüsün temizlenmesi ve çoğalmayı durdurması için bir çözüm değil.

Virüsler karşı değil bakteriyel bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olan antibiyotikler de önerilmiyor.

Antibiyotik çalışmaları bugüne kadar Covid hastalarının hastaneye yatışını azaltmadı.



Sağlık sistemi

Kuzey Kore'nin sağlık sistemi bazı temel ücretsiz bakımları ve tedavileri sağlıyor, şehir merkezlerinde uzmanlaşılan konularda da ücretsiz tedavi olanağı var.

Ancak son yıllarda ekonominin daha da kötüye gitmesi, yaptırımlar ve kıtlığa yol açan kötü hava koşulları nedeniyle tedaviler için gerekl ilaçlara ve ekipmana ulaşmakta ciddi zorluk çekiliyor.