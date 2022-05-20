Bakan Soylu açıkladı! İşte Suriye'ye gönüllü dönen sığınmacı sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. Soylu, son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesinin engellendiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt'taki Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında konuştu. Soylu, "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesi döndü" açıklamasında bulundu. Süleyman Soylu şöyle konuştu:



"Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan’ın 50’sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170’ini geri gönderiyoruz."