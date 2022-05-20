Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! 'Ben buranın Allah'ıyım!' dedi

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen 'tarifeli rüşvet ağı' operasyonu Sağlam Arkadaş Suç Örgütü'nü ortaya çıkardı. Örgüt içinde çözülmeler başladı. Rüşvet veren 4 kişi itirafçı oldu. Bir vatandaş, Maltepe'de mühürlenen fırını için Kadıköy zabıtasının devreye girdiğini ve işyerinin yeniden açıldığını söyledi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Amirliği ekiplerinin CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin, "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" adını verdiği yapılanma kapsamında 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta, 6'sı ise belediye mühendisi olmak üzere yakalanan 194 şüphelilerin ifadesi alınıyor.

Nasıl rüşvet verdiklerini tek tek anlattı

Zabıta memuru Abdülkadir K.'nin lideri olduğu suç örgütü üyelerine rüşvet veren 170 kişiden bazılarının, 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak itirafçı oldu ve zabıta baskısıyla nasıl rüşvet verdiklerini anlattı.

İddiaya göre Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde fırınların bulunan bir vatandaş, Maltepe'deki fırınının mühürlendiğini, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığını ve Kadıköy Belediyesi'nde görevli şüphelilerin Maltepe Belediyesi'ndeki tanıdıklarını arayarak fırınını açtırdıklarını ifade etti.

Göstermelik denetime 5 bin lira verdim

Bir diğer itirafçı ise, bütün yasal izinleri olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin TL verdiğini, A.K.'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını ve bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını anlattı.

'Ben buranın Allah'ıyım!'

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu itirafçılar ise, zabıta memuru C.U.'nun kendilerine, "Ben buranın Allah'ıyım. Bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem" dediğini ve zabıtaların gelip ceza keseceklerini söylemesi üzerine zabıta A.K.'ye inşaat alanında rüşvet verdiğini itiraf etti.



'Burayı toplarız. Dağıtırız...'

R.E. isimli itirafçı da iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız. Dağıtırız. Bu bölgeden izin almanız mümkün değil" diyerek tehditlerde bulunan zabıtalara elden 500 TL ile 1000 TL arasında nakit para verdiğini aktardı.

Rüşvet alınacakların kod adı 'sağlam arkadaş'

Sabah'ın hiyerarşi şemasını yayınladığı suç örgütünün, kolluk grubu ve sivil kanadı olarak ikiye ayrıldığı, kolluk grubunun da Kadıköy Gece Grubu ve Kozyatağı Grubu şeklinde iki ayrı şekilde yapılandığı ortaya konulmuştu. Rüşvet parasından 'metre', hedef alınan kişilerden ise 'sağlam arkadaş' diye bahseden suç örgütünün, rüşvet tarifesi de deşifre edilmişti.



Her işin bir rüşvet tarifesi var

Buna göre şebeke; inşaat ruhsat onayı için 30 bin lira, çatı tadilatı için 10 bin lira, tente yapımı için 10 bin lira, izinsiz beton dökme işi için bin 500 lira, hafriyat işi için bin lira, vinç kurma işlemleri için ise 500 lira rüşvet aldı.