BIST 2.399
DOLAR 15,98
EURO 16,89
ALTIN 947,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İngiltere'den gelip İstanbul'da yaptırdı hayatı kabusa döndü! "Evliliğim bitti"

İngiltere'den gelip İstanbul'da yaptırdı hayatı kabusa döndü! "Evliliğim bitti"

İNGİLTERE'de yaşayan Ayşe Karabulut(34), 2016 yılında fazla kilolarından kurtulmak için geldiği İstanbul'da yaptırdığı ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda kaldı. İngiltere'ye döndükten sonra geçirdiği sayısız ameliyat nedeniyle defalarca ölümden döndüğünü ve evliliğinin bittiğini ileri süren mağdur kadın, şikâyetçi oldu.

Abone ol

Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.  İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan Karabulut, günlerce kendisine gelemedi ve aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sabah'ın haberine göre uzun süren tedavi ardından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti. 

Yine iddiaya göre genç kadın İngiltere'deki hastanede vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğunu söyledi. Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan genç kadın geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık beş yıldır İstanbul'daki tüp mide ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti.

Yapılan yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını ileri süren Karabulut'un ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor
Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı kabus hızla yayılıyor
Rektör hakkında olay iddia! Arazilere el koydu dava açıldı
Rektör hakkında olay iddia! Arazilere el koydu dava açıldı
Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var
Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor! 6 eksik var
Deprem oldu! Tunceli fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Deprem oldu! Tunceli fena sallandı AFAD'dan açıklama var
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
The Economist'in yeni kapağı dehşete düşürdü! Başımıza bu gelecek
Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var
Ali Babacan 'cumhurbaşkanı adayı olacağım' dedi ama tek şartı var
Bakan Ersoy duyurdu Yunanistan'ın ardından 3'üncüyüz
Bakan Ersoy duyurdu Yunanistan'ın ardından 3'üncüyüz
Dolar piyasada 22 liradan işlem görüyor! 16 liradan dolar almaya gidenlere büyük şok
Dolar piyasada 22 liradan işlem görüyor! 16 liradan dolar almaya gidenlere büyük şok
Meral Akşener'den bomba iddia! SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüm
Meral Akşener'den bomba iddia! SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüm
CHP'li Maltepe Belediyesi'ne rüşvet baskını! Mali polis arama yapıyor
CHP'li Maltepe Belediyesi'ne rüşvet baskını! Mali polis arama yapıyor