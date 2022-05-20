İngiltere'den gelip İstanbul'da yaptırdı hayatı kabusa döndü! "Evliliğim bitti"

İNGİLTERE'de yaşayan Ayşe Karabulut(34), 2016 yılında fazla kilolarından kurtulmak için geldiği İstanbul'da yaptırdığı ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda kaldı. İngiltere'ye döndükten sonra geçirdiği sayısız ameliyat nedeniyle defalarca ölümden döndüğünü ve evliliğinin bittiğini ileri süren mağdur kadın, şikâyetçi oldu.

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Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi. İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan Karabulut, günlerce kendisine gelemedi ve aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sabah'ın haberine göre uzun süren tedavi ardından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti.

Yine iddiaya göre genç kadın İngiltere'deki hastanede vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğunu söyledi. Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan genç kadın geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık beş yıldır İstanbul'daki tüp mide ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti.



Yapılan yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını ileri süren Karabulut'un ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.