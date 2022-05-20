CHP'li Maltepe Belediyesi'ne rüşvet baskını! Mali polis arama yapıyor

İSTANBUL'da mali suçlarla mücadele polisi CHP'li Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlattı. Operasyonun Kadıköy'deki rüşvet operasyonuyla bağlantılı olduğu öğrenildi.

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İstanbul'da Kadıköy'den sonra bir belediyede daha rüşvet operasyonu düzenleniyor. Mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında 18 kişi için gözaltı kararı başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan 10'u kamu görevlisi. Şüphelilere yönelik suçlamalar ise örgütlü rüşvet almak, aracılık etmek, resmi evrakta sahtecilik.

Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu

Haftabaşında Kadıköy Belediyesi'nde de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hem Kadıköy hem Maltepe belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nce yönetiliyor.