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Murat Ongun'un kellesini alan Koç ailesi çıktı! Hilal Kaplan'dan bomba iddia

Murat Ongun'un kellesini alan Koç ailesi çıktı! Hilal Kaplan'dan bomba iddia

İBB Sözcülüğü görevinin sona erdiği Murat Ongun tartışması CHP'yi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüşerek Ongun'un görevden alınmasını istediği olayın altında Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yazılan aslında Ongun'un yazdığı Koç ailesi tweeti çıktı.

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Murat Ongun kar tatili, Fazilet durağı, Nagehan Alçı gibi tartışmalardan kurtulsa da Koç ailesi hakkında yazdıklarıyla sert kayaya çarptı.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü birimini kapatmak zorunda bırakan olayın arkasında kendi hesabından Murat Ongun tarafından atılan Koç ailesi tweeti çıktı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bu süreci yazdı ve Koç ailesinin görevden almayı şart koştuğunu söyledi. İşte o yazı:

Kellesini bu tweet almış
İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki "Vız gelir tırıs gidersiniz" çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik "Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor. Hatta İmamoğlu, tweet atıldıktan birkaç gün sonra Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür de dilemişti. Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında.

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