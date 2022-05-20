Dolar piyasada 22 liradan işlem görüyor! 16 liradan dolar almaya gidenlere büyük şok

Dolar yükselişe geçti piyasa karıştı. Faiz artırımı yapmamakta ısrar edilmesinin doları yükseltmeye devam edeceğini belirten Ekonomist Şerif Oğuz, "Dün 16 lira seviyesinde olan dolar piyasada 22 liradan alıcı buldu. Dolar artık takoz tutmuyor" dedi.

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Doların tekrar yükselişe geçmesi Aralık ayındaki 18 lira seviyesine çıkacağı endişelerini artırırken ekonomist Şerif Oğuz'dan bomba bir iddia geldi. TV 100'de konuşan Ekonomist Şerif Oğuz, "Dolar geldiği yeri unutmaz ve onun üstüne çıkmak konusunda ısrar eder" diyerek normalde piyasada 15.80 lira seviyelerinde olan doların 22 liraya kadar alıcı bulduğunu belirtti.

'Dolar 22 liranın üzerine de çıkacak'

Şeref Oğuz, ekonomide panik havası olduğunu ve iş çevresinin dolar bulmak için yarıştığını bununda fiyatı daha yukarıya çıkardığını belirtti. Dolarda 22 lira seviyelerininde yetmeyeceğini söyleyen Oğuz kur korumalı mevduat hesaplarının tutmadığını en kısa zamanda dövize endeksli tahvile uygulamasının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Doları tutmanın tek yolu faiz artırmak

Şeref Oğuz iktidarın sürekli para basarak piyasayı boğduğunu bunun sonunun da iyiye gitmediğini iddia etti. Oğuz, KKM takozunun yerine ÜFE ve TÜFE'ye endeksli yeni enstürmanların deneneceğini ama bunlarında işe yaramayacağını belirterek "Artık arabanın fireni patladı tek kurtuluşunuz faiz arttırmaktır" dedi.

Rekabetçi kur söylemi yeniden vizyona sokuldu

Şeref Oğuz, Dünya gazetesindeki, "Rekabetçi kur söylemi yeniden vizyona sokuldu" başlıklı yazısında dolarda yaşanan artışa dikkat çekerek "Dolar gördüğü yeri unutmaz. 18,6 TL’yi görmüştü ve FED’in de etkisiyle gözü yukarılarda. Kaldı ki arkasından enflasyon kovalarken yerinde sayması düşünülemezdi. Zaten özel sektör haftalardır 20 liranın üzerinden dolarize oluyor bile" diyerek şöyle devam etti:

"Faizi indirmek için dahi geçici bir süre yükseltmek gerekiyordu ve Naci Ağbal bunu yaptı fakat görevden alındı. Şimdi faizi yüzde 14’ten yüzde 80’e çıkarsan bile geçmiş olsun. Liralaşma dendi fakat tüm tedbirler(!) dolara hizmet eder oldu."