Temmuzda gram altın 1000 lira dolar 16 lira olacak İslam Memiş gıda kıtlığı geliyor köye gidin

20 Mayıs 2022 cuma günü dolar kuru yukarı yönlü atağını devam ettirirken gram altın fiyatları da artmaya devam ediyor. BM, ABD ve Avrupa Merkez bankası başkanlarından ise arka arkaya gıda krizi ve kıtlık uyarıları geliyor. Sonbahardan itibaren dünyayı büyük bir beslenme krizi bekliyor. Peki altın fiyatları ne kadar olur, altın alım için bir fırsat daha verir mi, bu rakamdan kar satışı yapılır mı? Dolar kuru kaç liraya kadar çıkar? İslam Memiş son piyasa değerlendirmesini açıkladı, altının yükselişini görüp satmak isteyenlere 'sakın ha' dedi. Memiş'ten bir de gıda için çok önemli uyarı geldi. İşte 'Kıtlık geliyor' diyen İslam Memiş'in dolar ve altın uyarıları: