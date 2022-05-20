Temmuzda gram altın 1000 lira dolar 16 lira olacak İslam Memiş gıda kıtlığı geliyor köye gidin
20 Mayıs 2022 cuma gününe altın ve dolar hızlı başladı. Dolar kuru 16 liranın eşiğinde gram altın fiyatı 940 lirayı geçip 950 lirayı test etmeye başladı. İslam Memiş altın fiyatlarının Haziran ayında fırlayacağını dolar kurunun baskılanacağını açıkladı. İslam Memiş'in ürküten kehaneti ise gıda ve beslenme üzerine oldu.
20 Mayıs 2022 cuma günü dolar kuru yukarı yönlü atağını devam ettirirken gram altın fiyatları da artmaya devam ediyor. BM, ABD ve Avrupa Merkez bankası başkanlarından ise arka arkaya gıda krizi ve kıtlık uyarıları geliyor. Sonbahardan itibaren dünyayı büyük bir beslenme krizi bekliyor. Peki altın fiyatları ne kadar olur, altın alım için bir fırsat daha verir mi, bu rakamdan kar satışı yapılır mı? Dolar kuru kaç liraya kadar çıkar? İslam Memiş son piyasa değerlendirmesini açıkladı, altının yükselişini görüp satmak isteyenlere 'sakın ha' dedi. Memiş'ten bir de gıda için çok önemli uyarı geldi. İşte 'Kıtlık geliyor' diyen İslam Memiş'in dolar ve altın uyarıları:
Altın ve dolar fiyatları : Gram altın cuma gününe 940 lira üstünden başladı. Yükselişini devam ettiren gram altın saat 08.00 itibariyle 945 lira, çeyrek altın 1.544 lira, yarım altın 3.088 lira, tam cumhuriyet altını ise 6.157 lira. Dolar kuru ise yükselişini devam ettiriyor. Dolar haftanın son işlem gününde 16 lirayı test ediyor. Saat 08.00 itibariyle dolar kuru 15.93, euro ise 16.86 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları ne olur, bu rakamdan satılır mı? : Para ve altın uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarını kar satışı yapmak için fırsat olarak görenleri çektiği son Youtube videosu ile uyardı. İslam Memiş, altının önümüzdeki hafta kar satışı düzeltmesi yapabileceğini belirtip, 'Kısa vadede kar satışı yapmak için altınınızı satmayın' uyarısında bulundu. İşte İslam Memiş'in öngörüleri:
Altında haftaya kar satışı olabilir -Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Ancak Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak düzeltme hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli. Birincisi makas aralığı var. Ekranda gördüğünüz rakamların üzerinde alacağınız için burdan satarak yeniden yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından dolayı kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek için konuşuyorum.