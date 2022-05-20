Meral Akşener'den bomba iddia! SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüm

İYİ Parti lideri Meral Akşener, SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüğünü ve bunu daha önce açıkladığını hatırlat Konuyla ilgili hakkında suç duyurusu yapıldığını ve ifade de verdiğini belirten, Akşener söz konusu görüntülerle ilgili, “İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun'da gazetecilerin gündeme iliştin sorularını cevapladı. SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüğünü söylediği için hakkında suç duyurusunda bulunulduğu için ifade de verdiğini hatırlatan Meral Akşener, “İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı. Türkiye için korku unsuru olmadı. Şimdi Kemal Bey ‘Elimde bilgiler var’ (diyor), ciddiye alınması gereken bir durum bu. Dikkatle takip ediyorum” diye konuştu.

SADAT’ın kapısına giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söyleyen Akşener, bu yüzden ona gelen bilgiler hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Kemal Bey'in bizzat kapısına gidişini ciddiye almak lazım

Akşener, “SADAT seçim güvenliğini tehdit eden bir yapı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Benim fotoğraflarını gördüğüm kamplar kapandı. Ama Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe, bizzat kapısına gidişini ciddiye almak lazım geldiğini düşünüyorum. Ciddiye alması gerekenler de Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu birimler. Birimlerin başındaki kim? Siyasiler."

Oturdukları yerden kalkmamak için 'cilleklik' yapıyorlar!

"Türkiye'de tek adam sistemi olduğu için de cumhurbaşkanının etrafa çemkirmek yerine iddiaları ciddiye alması lazım. Ama asıl olan, İstanbul seçimi örnek, oturduğu yerden kalkmamak için, Anadolu'da 'cilleklik' denir, cilleklik yapan bir yapı burası. Maalesef AK Parti'nin iktidarında bunları yaşadık."

Esas mesele bizlerin göstereceği hassasiyet ve ciddiyet

"Millet İttifakı açısından hadiseye bakıldığında, sandık güvenliğini o kadar önemsiyoruz ki, komisyon kurduk. SADAT'ı, KADAT'ı, MADAT'ı... Bunlar olabilir. Esas mesele, bizlerin hassasiyeti, ciddiyeti ve birbirimizle olan uyumudur. Cilleklik olur ama onu ortadan kaldıracak sandık koruma sisteminiz olması gerekir.”

“SADAT ile ilgili temel sorun şu: Kimse tevatürün dışında bir şey bilmiyor”

“SADAT ile ilgili temel sorun şu: Kimse tevatürün dışında bir şey bilmiyor. Paralı asker sevk eden yapı mıdır? Türkiye'den mi silah alabiliyorlar, dünyanın başka yerinden mi? Bunun Türkiye'deki hukuka göre karşılığı nedir? Bunun cevaplarının verilmesi lazım” diyen Akşener, şunları kaydetti:

SADAT'ın Türkiye'deki hukuki karşılığı ne?

“Türkiye'de hukuki karşılığı nedir? Onu söylemeye çalışıyorum. Silah şirketi mi, bilinmeyen kısmı bu. Şirketin ne olduğu bilindiği takdirde sorun yok. Biz beş müteahhiti eleştiriyoruz. ‘Beşli Çete’ diyoruz. Onlarla ilgili kayrılmalar, yandaş olmanın getirdiği tuhaf ihaleler sonucu iş almaları, vergilerin bir kalemde silinebilmesi gibi birçok konuda... Bunu kim yapıyor? İktidar yapıyor. Bizim için bu eylemlerin eleştirilmesi esastır. SADAT'ın kurucusu (Emekli Korgeneral Adnan Tanrıverdi) Saray'da danışmandı. Böyle irtibatların olamaz.”