Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı. Özkan'ın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin BAE ile ilişkilerine dair yaptığı açıklama sebebiyle eleştirilen Cahit Özkan şunları söylemişti:

"Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor; baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor; baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor; o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu."