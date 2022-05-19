Ünlü oyuncu Marnie Schulenburg hayatını kaybetti! Hastalığı...

Ünlü dizi oyuncusu Marnie Schulenburg, 37 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti.

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Almanya’da “Dünya Dönerken” adlı ünlü dizide Alison Stewart rolüyle tanınan oyuncu Marnie Schulenburg, meme kanserinden hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Stewart, hastanede meme kanserinden öldü. Deadline'ın haberine göre 2007'de "Dünya Dönerken” dizisine katıldı ve 2010'da dizinin son bölümünde yer aldı. Daha sonra Schulenburg, 2013'te "One Life to Live"da rol aldı.



Schulenburg'a Mayıs 2020'de meme kanseri teşhisi kondu. 36. doğum gününü kutlamadan önce sosyal medya hesabında “Küresel bir pandeminin ortasında, 5 aylık bir bebek yetiştirirken, 4’üncü aşama kanser teşhisinden sonra bir doğum günü nasıl kutlanır?' diye paylaşmıştı.