Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım
Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Merve Boluğur, hayranlarına kötü haberi verdi.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Arnavutköy'de tek başına çıktığı yürüyüşte objektiflere yansıdı.
Yaz sezonu başlamadan tatile çıkan Boluğur, "Çok güzel tatil yaptım. Bomboştu orası, yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Kamp yaptım, çok farklı bir tecrübeydi benim için." dedi.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Boluğur hayranlarına kötü haberi verdi . Boluğur, dizilere geri dönmek istemediğini açıkladı.
Çalışma saatlerinden şikayet eden ünlü oyuncu, "Ben değerli bir insanım ve o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum açıkçası ama büyük konuşmayayım." şeklinde konuştu.