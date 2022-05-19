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Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Merve Boluğur, hayranlarına kötü haberi verdi.

Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Uzun süredir ekranlarda yer almayan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Arnavutköy'de tek başına çıktığı yürüyüşte objektiflere yansıdı.

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Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Yaz sezonu başlamadan tatile çıkan Boluğur, "Çok güzel tatil yaptım. Bomboştu orası, yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Kamp yaptım, çok farklı bir tecrübeydi benim için." dedi.

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Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Basın mensuplarıyla sohbet eden Boluğur hayranlarına kötü haberi verdi . Boluğur, dizilere geri dönmek istemediğini açıkladı.

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Kötü haberi verdi! 'Büyük konuşmayayım' diyen Merve Boluğur açıkladı: Değerli bir insanım

Çalışma saatlerinden şikayet eden ünlü oyuncu, "Ben değerli bir insanım ve o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum açıkçası ama büyük konuşmayayım." şeklinde konuştu.

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