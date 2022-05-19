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Meral Akşener 'Tütün İskelesi'nden iktidar yürüyüşünü başlattı! 'Başbakan' olarak tanıtıldı

Meral Akşener 'Tütün İskelesi'nden iktidar yürüyüşünü başlattı! 'Başbakan' olarak tanıtıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı attıkları yer olan Tütün İskelesi'nden gençlere "Kurtulan değil kurtaran şehirden İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" diye seslendi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı attıkları yer olan Tütün İskelesi'nden gençlere seslendi. 'Başbakan Meral' sloganlarıyla karşılanan Akşener şunları söyledi:

- Bugün o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bize ışık tuttuğu o güzel anda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz.

- Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Bugünden itibaren Erzurum'dan Karsa, Kars'tan Mardin'e Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençler var aramızda. Dün büyük bir bölümüyle Anıtkabir'e gittik. Atamızın huzurunda onu andık.

- Bugün Türkiye'nin her yerinden gelen cesur ve iyi gençlerle ilk adımı atarak, atalarımızı ve o büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yürüşümüzü başlatıyoruz. Kurtulan değil kurtaran şehirde iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz.

- İnşallah en geç 1 sene sonra 19 mayıs ruhunu iktidarımızda da cumhuriyetimizin değerlerini iktidarımızda bu cumhuriyetin bekçisi olan gençlerle yeni ve yeniden hayata geçireceğiz. Allah hepimize yardımcı olsun.

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