BIST 2.394
DOLAR 15,87
EURO 16,84
ALTIN 941,51
HABER /  MEDYA

Kocaeli Halk gazetesini polis bastı, imtiyaz sahibi gözaltına alındı

Kocaeli Halk gazetesini polis bastı, imtiyaz sahibi gözaltına alındı

İZMİT merkezli yayınlar yapan Kocaeli Halk internet sitesinin sahibi Faruk Bostan, yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı. 

Abone ol

İzmit merkezli yayınlar yapan Kocaeli Halk internet sitesinin sahibi Faruk Bostan, yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı. Halk gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: 

"ilimizdeki yolsuzlukları ve iktidarın ve muhalefetin yanlışlarını dile getirerek halkın sesi olmak için korkusuzca yazan Kocaeli Halk Gazetesi’ne bugün öğlen saatlerinde polis baskını yapıldı. Bugüne kadar tek reklam almadan internet ve basılı gazetemiz ile kentimizdeki tüm yolsuzlukları, halkımıza zarar veren, kamu malını kötüye kullanan herkesi korkusuzca yazan gazetemiz Tahsin Keskin ve İbrahim Bıyıklı'nın iftiraları sebebiyle polis baskınına uğradı."

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya reddine yeni açıklama
NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya reddine yeni açıklama
Finlandiyalı milletvekili Türkiye'yi boykot çağrısı!Tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin
Finlandiyalı milletvekili Türkiye'yi boykot çağrısı!Tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin
Trafikte yola çöp attı arkaından fotoğrafı çekilince cezayı yedi
Trafikte yola çöp attı arkaından fotoğrafı çekilince cezayı yedi
Arda Turan 'yakında açıklayacağım' diyerek duyurdu
Arda Turan 'yakında açıklayacağım' diyerek duyurdu
MSB'den Yunanistan'ın 19 Mayıs sözde Pontus soykırımı sözlerine tepki
MSB'den Yunanistan'ın 19 Mayıs sözde Pontus soykırımı sözlerine tepki
AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz
AK Parti Ömer Çelik'ten NATO, asgari ücrete zam ve Atatürk Havalimanı açıklaması! Tek şey istiyoruz
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar
İsveç'ten Türkiye'nin istediği PKK'lılar için skandal adım! İnadına bakın ne yaptılar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça mülteci afişlerine soruşturma! Özcan: Bu ülke karışacak yakında!