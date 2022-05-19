Kocaeli Halk gazetesini polis bastı, imtiyaz sahibi gözaltına alındı

İZMİT merkezli yayınlar yapan Kocaeli Halk internet sitesinin sahibi Faruk Bostan, yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı.

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İzmit merkezli yayınlar yapan Kocaeli Halk internet sitesinin sahibi Faruk Bostan, yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındı. Halk gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"ilimizdeki yolsuzlukları ve iktidarın ve muhalefetin yanlışlarını dile getirerek halkın sesi olmak için korkusuzca yazan Kocaeli Halk Gazetesi’ne bugün öğlen saatlerinde polis baskını yapıldı. Bugüne kadar tek reklam almadan internet ve basılı gazetemiz ile kentimizdeki tüm yolsuzlukları, halkımıza zarar veren, kamu malını kötüye kullanan herkesi korkusuzca yazan gazetemiz Tahsin Keskin ve İbrahim Bıyıklı'nın iftiraları sebebiyle polis baskınına uğradı."