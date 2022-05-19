Finlandiyalı milletvekili Türkiye'yi boykot çağrısı!Tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin

TÜRKİYE'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğini açıklaması Fin milletvekillerini rahatsız etti. Finlandiya'da Merkez Parti üyesi milletvekili Mikko Karna, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verene kadar Türk kebap restoranlarını ve Türkiye'de üretilen otomobilleri boykot etme çağrısında bulundu.

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NATO üyeliği için resmen başvuru yapan Finlandiya'da Merkez Parti üyesi milletvekili Mikko Karna, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verene kadar Türk kebap restoranlarını ve Türkiye'de üretilen otomobilleri boykot etme çağrısında bulundu.

Mikko Karna yaptığı açıklamada "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul edene kadar herkes Türkiye'yi boykot etmeli" dedi. Milletvekili Mikko Karna, vatandaşları Türkiye'deki tatil bölgelerine ve Türk kebap restoranlarına gitmemeyi; Türk yapımı arabalarını kullanmamayı, Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verene kadar boykot etmeye çağırdı.

"Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleyeceğine kimse inanmıyor bu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın bir güç oyunu" diyen Finlandiyalı milletvekili "Türk lider bu şaşırtıcı çıkışı ülkesinin iç politikasında yaşadığı sorunlar ve onun popülaritesini tüketen korkunç ekonomik durum" nedeniyle yapıyor yorumunda bulundu.