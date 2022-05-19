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ABD Büyükelçiliği'nden CHP İstanbul mitingi için provokatif uyarı

ABD Büyükelçiliği'nden CHP İstanbul mitingi için provokatif uyarı

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle uyarı yaptı. Uyarıda gösterilerin şiddete dönüşebileceği söylenirken "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz" gibi provokatif bir dil kullanıldı.

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CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi Maltepe'de düzenleyeceği "Milletin sesi" mitingi için ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı uyarı tartışmalara yol açtı.

ABD’nin Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan ilginç uyarı metninde şu ifadeler yar aldı: 

"Şiddete dönüşebilir"
"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

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