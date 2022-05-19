Facebook'un çatı şirketi Meta'dan transfer bombası! Kendi ürününü üretebilir

Meta, Intel'den önemli bir ismi transfer ettiğini duyurdu. Şirket, gelecekte kendi işlemcileriyle karşımıza çıkabilir.

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Son yıllarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları, yarı iletkenlerin ne kadar önemli bileşenler olduğunu bir kez daha gösterdi. AMD, Intel ve TSMC gibi dünyanın önde gelen çip üreticileri, milyarlarca dolarlık yatırımlarla kapasitelerini artırma planları yapıyor. Facebook'un ana şirketi Meta, veri merkezleri için özel sunucu çipleri geliştirmeyi planlıyor olabilir.



Intel'den kıdemli silikon mühendisi Jon Dama'nın Meta'ya geçmesi, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Meta'ya, altyapı donanım grubu için Silikon Direktörü olarak katılan Dama, bu rolde, veri merkezini yenilemeye odaklanan birden fazla tasarım ekibini yönetecek. Meta'nın, yakında piyasaya süreceği AR gözlükleri için özel işlemci geliştirmek istediği zaten biliniyor. Aynı zamanda şirket, kısa bir süre önce AMD ile uzun vadeli bir anlaşma da imzalamıştı.