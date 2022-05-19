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Almanya'da liseye silahlı saldırı

Almanya'da liseye silahlı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan silahlı saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.

Açıklamada Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen silahlı kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

- Leipzig'de bir kişi tutuklandı
Öte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.

Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.

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