UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt kazandı Fenerbahçe üzüldü planlar değişti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt penaltılara giden maçta Rangers'ı 5-4 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Franfurt'un kupayı kazanması en çok Fenerbahçe'yi üzdü.

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geldi. Maçta kazanan penaltılarla Frankfurt oldu.

Bu sonuç Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bir tur daha fazla oynamasına neden oldu.

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılmaya bir adım daha yaklaşırken İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyordu.

Rangers kazansaydı iki ön eleme oynayacaktı

Eğer kupayı İskoç temsilcisi kazansaydı Rangers direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde üç yerine iki ön eleme oynayacaktı. Böylece sarı-lacivertliler ilk maçına Temmuz'da değil Ağustos'ta çıkacaktı.

Ön elemede 3 rakip

Ancak UEFA Avrupa Ligi'ni Eintracht Frankfurt'un kazanmasıyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde üç maç yapacak. Sarı lacivertliler üç rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.