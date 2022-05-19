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TESK Başkanı Palandöken'den yerli turist için kampanya çağrısı

TESK Başkanı Palandöken'den yerli turist için kampanya çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını ve bölgede yaşanan savaşın getirdiği ekonomik zorlukların etkisiyle bu yıl yabancı turist sayısında düşüş ihtimaline karşı iç turizmin hareketlenmesi için kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, turizmde konaklama imkanlarının geliştirilmesi, tesislerin sayısının ve niteliğinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin de turizm olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır devam eden pandeminin ve bölgemizde yaşanan savaşın getirdiği ekonomik krizlerin etkisiyle bu yıl yabancı turist sayısında düşüş ihtimaline karşı iç turizmin hareketlenmesi için kampanyalar yapılmalı. Bunun için turlar, oteller, organizasyonlar yerli turiste daha uygun imkanlar sunmalı."

Palandöken, turizmde belirlenen hedeflere ulaşmak açısından butik otellerin önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl sonu itibarıyla 42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefine ulaşmak zor değil. Özellikle pandemiden sonra insanların daha sakin daha küçük yerlerde konaklamaya yönelmesi butik otellerde de artışı beraberinde getirdi. Bunun için konaklama vergisi gibi hem açılışta hem hizmet boyunca ödenen vergilerde indirim suretiyle esnafa destek olunmalı."

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