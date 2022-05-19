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Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Gençlerimize armağan edilen, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hiç sönmeyen istikbal meşalemiz gençlerimize emanet. Onların azmi ve başarısı müreffeh yarınlarımızın teminatı." ifadelerini kullandı.

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